Коронавирус
РИА НовостиСобянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
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В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом
В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом.