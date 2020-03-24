Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
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Около 500 человек в Москве находятся под подозрением на наличие коронавируса

ТАСС08:09

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

РБК07:59

Собянин сообщил о двух тяжелых больных с COVID-19 в Москве

Интерфакс07:28

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Коммерсантъ07:34

Собянин доложил Путину о высокой динамике развития коронавируса

ТК Звезда07:31

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости07:52

Собянин рассказал о высокой динамике заражения коронавирусом

Москва 2408:22
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Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
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Lenta.ru 09:15
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

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РБК 09:20
Общество

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Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Ведомости 09:58
Общество

Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса

Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
Газета.Ru 09:13
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Финансы

Центробанк поднял курс евро и доллара на два рубля

Согласно информации ЦБ, иностранная валюта выросла в цене: курс доллара составляет 80,9 рубля (плюс 2,8372 рубля), курс евро – 86,7 рубля (плюс 2,5498 рубля), передает "Газета.Ru".
ТВ Центр вчера в 07:24
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
iReactor 03:57
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
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Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
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В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Наука

Появились новые данные о лабораторном происхождении коронавируса

Дни24 04:12
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК 02:21
Общество

Лукашенко рассчитывает на ослабление коронавируса к Пасхе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цуй Цимином выразил надежду на то, что коронавирусная инфекция ослабит свои позиции до наступления православной Пасхи.
Газета.Ru 07:38
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:55
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
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Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
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Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире

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Все бассейны, фитнес-центры и аквапарки закрываются в Нижегородской области с 24 марта.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Вести.Ru 06:07
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Ученый рассказал об иммунитете от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом.
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