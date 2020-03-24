Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

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