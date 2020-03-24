Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
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Собянин рассказал о высокой динамике заражения коронавирусом

Москва 2408:22

Около 500 человек в Москве находятся под подозрением на наличие коронавируса

ТАСС08:09

Собянин доложил Путину о высокой динамике развития коронавируса

ТК Звезда07:31

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости07:52

Собянин заявил Путину о высокой динамике развития коронавируса

Взгляд.ру07:34

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

РБК07:59

Собянин сообщил о двух тяжелых больных с COVID-19 в Москве

Интерфакс07:28
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Rambler News Service 14:06
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:55
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду

Lenta.ru вчера в 10:00
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК 11:53
Здоровье

Темп заражения коронавирусом в Нью-Йорке возрос до 28%

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Московский Комсомолец 14:32
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:07
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Lenta.ru 14:18
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru 22 марта в 08:48
Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты 10:15
Общество

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
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Как сообщают СМИ, ипотека поднялась в банке «Открытие» на 1,5 процента, а ставки на вклады повысили и в «Тинькофф банк» и Совкомбанке.
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Бывший футболист «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом

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Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
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Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о переносе Летней Олимпиады в Токио на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.
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Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге

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В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800

Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки.
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Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
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