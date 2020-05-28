с чего всё началось

Красная площадь имеет свои ограничения, и всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная, конечно, свободного доступа там не будет. Я думаю к 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Экономика ВВП США упал в I квартале на 5% Прибыль в годовом выражении снизилась на 11,1%. Потребительские расходы сократились в I квартале на 6,8%. Многие экономисты полагают, что ВВП США упадет во II квартале еще сильнее с учетом того, что жесткие ограничения действовали в США весь апрель и основную часть мая.

Происшествия Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми. 34

Общество Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. 15

Политика Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России. 33

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 июня. 181

Авто Бренд Datsun уходит с российского рынка Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews. 501

Космос Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту. 1,4K

Общество Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. 97

Общество «Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 1,3K

Происшествия В Москве таксист спас девушку от насильников В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. 4

Наука Возраст самой древней в мире многоножки оценили в 425 миллионов лет Возраст окаменелости многоножки Kampecaris obanensis, обнаруженной на шотландском острове Керрера (входит в архипелаг Внутренних Гебридских островов), оценили в 425 миллионов лет.

Общество Володин прокомментировал жалобы бюджетников о сборе денег на больницу Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова. 8

Политика Кремль высказался по решению Собянина о прогулках по графику Отвечая на вопрос о решении мэра Москвы по поводу прогулок москвичей по графику с 1 по 14 июня, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в данном случае он бы не хотел вторгаться в круг полномочий глав регионов и тем более в круг полномочий Сергея Собянина. 139

Гаджеты AMD переносит Zen 3 на 2021 год Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 363

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K