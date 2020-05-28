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ИзвестияСобянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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Красная площадь имеет свои ограничения, и всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная, конечно, свободного доступа там не будет. Я думаю к 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИзвестия 11:51
с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-24" сообщил, что свободного доступа для жителей города на Красную площадь в день парада Победы не будет.Газета.Ru12:19
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