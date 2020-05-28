Коронавирус
ИзвестияСобянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Читать в источнике
Оценить171
Красная площадь имеет свои ограничения, и всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная, конечно, свободного доступа там не будет. Я думаю к 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИзвестия 11:51
с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-24" сообщил, что свободного доступа для жителей города на Красную площадь в день парада Победы не будет.Газета.Ru12:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Здоровье
Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс
Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
Эхо Москвы 11:26
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Экономика
Долговое бремя россиян побило исторический рекорд
Россияне по состоянию на 1 апреля 2020 года побили исторический рекорд по уровню долговой нагрузки.
Национальная служба новостей 11:01
Происшествия
В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино
В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Президент СБР Владимир Драчев отправляет их кандидатуры на утверждение в министерство спорта России.
ProstoProSport вчера в 13:23
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru 17:35
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Общество
Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских
Сергей Собянин призвал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских в городе.
Москва 24 09:46
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Общество
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 15:58
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Наука
Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта
Специалисты-пародонтологи из американского Университета штата Огайо обнаружили глицерин из электронных сигарет, обусловивший развитие биопленок в ротовой полости.
ToDay News Ufa 16:17
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 вчера в 05:10
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Общество
Forbes назвал самых богатых украинцев
Издание «Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовало рейтинг 100 богатейших украинцев. Их совокупное состояние превысило $31 млрд.
Коммерсантъ 05:39