Общество
Lenta.ruСобянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Продолжат работу и малые дежурные группы в начальной школе. Школьники, которые заканчивают 9-е и 11-е классы, также продолжат дистанционное обучение до 31 мая. «О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно», — написал Собянин.
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Как будет организовано дистанционное обучение школьников с 18 по 31 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:23
Мэр Москвы: Дистанционное обучение учащихся старших классов продлевается до 31 мая
Агентство Москва09:20
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Здоровье
Названы суммы выплат работающих с коронавирусом донских медиков
Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская назвала сумму доплат, которые получат медицинские работники, работающие с коронавирусом.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:45
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
Общество
Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
Политика
Министр юстиции Латвии считает, что республика была «донором СССР»
Латвия являлась донором Советского Союза, отдавая в бюджет СССР почти половину доходов, заявил министр юстиции прибалтийской республики Янис Борданс, которого цитирует "Sputnik Латвия".
Российская газета вчера в 02:41
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru 10:05
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News 05 мая в 20:31
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
Здоровье
Коронавирус не зарегистрирован в трех районах Нижегородской области
Коронавирус не зарегистрирован в Варнавинском, Воскресенском и Княгининском районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 07:33
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Общество
В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим
Ограничения по работе предприятий в Крыму начнут снимать с 18 мая, а с 12 мая в регионе станет обязательным ношение масок в общественных местах, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Парламентская газета 05:29
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Политика
Путин поручил помочь людям, занятым на транспорте
«Важно поддержать людей в сфере перевозок», — сказал Путин. Транспортный комплекс России не должен потерять устойчивость, отметил президент.
ИА Красная Весна 08:15
Общество
Глава Минздрава считает эффективным введение масочного режима
Сергей Коньков / Известия Депутат Госдумы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов провел онлайн встречу с главой Минздрава Михаилом Мурашко.
РЕН ТВ 11:39
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Фигурное катание
Тутберидзе поделилась мнением об уходе Трусовой
Inc-news.ru вчера в 12:34
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Происшествия
Из-за технического сбоя с карт «Ак Барс» банка списали деньги
В "Ак Барс" банке произошел технический сбой, из-за чего у клиентов были списаны деньги, преположительно за 28-29 апреля, сообщает ИА "Татар-информ", ссылаясь на пресс-службу банка.
Кайбицкие зори 11:25
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Москва и Минск обсудят инцидент с журналистами Первого канала
Союзы журналистов Белоруссии и России в ближайшее время проведут онлайн-переговоры по ситуации с двумя журналистами Первого канала, которых в Минске лишили аккредитации.
NewInform 06:51
Общество
В Карелии могут открыть парикмахерские и салоны красоты
"С 15 мая планируется возобновление работы предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, организаций дополнительного образования – при соблюдении ими определенных условий, направленных на снижение риска распространения коронавируса", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 12:02