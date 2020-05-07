Продолжат работу и малые дежурные группы в начальной школе. Школьники, которые заканчивают 9-е и 11-е классы, также продолжат дистанционное обучение до 31 мая. «О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно», — написал Собянин.

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

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