Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации объявят до конца нынешнего года.
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Проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосковский Комсомолец вчера в 19:38
с чего всё началось
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...Комсомольская правдавчера в 11:00
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Сергей Собянин: График этапов переселения по программе реновации в Москве будет объявлен до конца года
Агентство Москвавчера в 18:32
Собянин: «График этапов переселения по программе реновации объявим до конца года»
Комсомольская правдавчера в 18:00
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Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Происшествия
В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19
Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Свердловской области заявили, что за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания.
RT на русском вчера в 07:20
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч
Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Общество
В Крыму число жертв коронавируса достигло 13 человек
Новые 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Крыму за сутки, число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 13, сообщили власти региона.
РИА Новости 03:14
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — говорит диетолог.
Evo-rus.com вчера в 06:36
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
В середине июня другой депутат Госдумы, Василий Власов, предложил снизить транспортный налог за этот год на 25 процентов.
РИА Новости 01:51
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
В России выявлено 6 234 случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб 18 июля.
Рамблер 03:32
Общество
Армяне напали на азербайджанских участников мирного митинга в Лондоне
Инфо24 вчера в 14:44
Общество
В Югре выявлено 247 новых заражений коронавирусом
Ханты-Мансийск, 18 июля 2020, 09:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:32
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Энергетика
Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:57
Общество
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
Российская газета 02:59
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
РИА Новости 03:09
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Армия и оружие
Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр
«По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыле многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 01:16
Общество
В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб.
FreeNews-Volga 02:36
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru вчера в 05:24
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с чешским хоккеистом Секачем
ТАСС Спорт вчера в 03:50