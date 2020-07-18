Коронавирус
RT на русскомСобянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
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Проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосковский Комсомолец 19:38
с чего всё началось
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...Комсомольская правда11:00
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Собянин: «График этапов переселения по программе реновации объявим до конца года»
Комсомольская правда18:00
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Минфин пообещал не изымать накопления россиян
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Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
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Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 19:58
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ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Общество
Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки
Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
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Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 07:15
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В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
РИА Новости 21:39
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
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Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости 18:18
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РБК вчера в 11:22
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Ученые идентифицировали клетки мозга, помогающие нам адаптироваться
Группу нейронов, ответственную у приматов за адаптацию к изменяющимся условиям среды, идентифицировали ученые США и Канады.
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Новый вид добиваний появится в игре Assassin’s Creed Valhalla
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Газета.Ru 12:34
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В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
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Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
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Evo-rus.com 15 июля в 04:48
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.
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Nissan представил самый маленький кроссовер
Nissan представил новый недорогой кроссовер Magnite, предназначенный для развивающихся стран.
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