А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...

с чего всё началось

Проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.

Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации

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