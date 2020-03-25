Коронавирус

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападСобянин рассказал о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой в столице необходимо сократить необязательные контакты среди населения. В связи с этим в Москве временно закроют на карантин различные заведения: культурные, спортивные, развлекательные и др.
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Сергей Собянин сообщил, что работа досуговых центров в Москве временно прекращена

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В Москве из-за коронавируса закрываются кинотеатры и ночные клубы, а МФЦ будут работать только по записи

Комсомольская правда08:10

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Мэр Москвы заявил об осложнении ситуации с коронавирусом и ввел новые запреты

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Накануне.Ru07:44

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Экономика

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Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
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Бывший чемпион Bellator (промоутерская компания боев) в среднем весе Александр Шлеменко сообщил, что готов принять вызов Александра Емельяненко, но по правилам ММА.
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru 10:54
Общество

Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
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Звезда «Терминатора» Майкл Бин сыграет во втором сезоне «Мандалорца»

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Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Вечерняя Москва 10:27
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В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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В США умер режиссер культовых фильмов ужасов Стюарт Гордон

Известный режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон скончался на 73-м году жизни.
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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
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У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
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Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
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У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
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Глава банка ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» отреагировал на обращение к нации Владимира Путина.
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Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
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"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
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Платформа «Морского старта» прибыла на Дальний Восток

Стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке.
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Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
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Авто

Polestar 2 начинает производство в Китае

Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
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«Убийца планет»: К Земле несется астероид размером с поселок

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Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 11:59
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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