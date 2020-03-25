Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.

с чего всё началось

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество У посольства США в Багдаде упали ракеты Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.

Общество Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кино Бекмамбетов снимет фильм дистанционно Актер Павел Прилучный, играющий в фильме Девятаева, виртуально сразится с реальными пилотами-геймерами со всей планеты.

Политика Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Общество Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

Здоровье Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.

Здоровье Коронавирус в Приморье: специалисты предоставили новые данные Пока только у двоих граждан выявлен коронавирус. Новых случаев заболевания за последние два дня не было зафиксировано.

Здоровье В Оренбуржье зарегистрировали еще 3 новых случая коронавируса Еще вчера в Оренбургской области официально был зарегистрирован лишь один случай заболевания новым видом коронавируса, а сегодня стало известно о еще трех заболевших.