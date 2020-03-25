Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.
ТВ Центр13:57

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Власти столицы: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

Вечерняя Москва14:25

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом не пройден, мы только в начале

Интерфакс14:21

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости14:12

Собянин: Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом

РИАМО14:13

Собянин считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

ТАСС14:14

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден – Собянин

Москва 2413:55

Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве. Полная версия

ТВ Центр14:49
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Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
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В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани

Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Вести.Ru 12:16
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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У посольства США в Багдаде упали ракеты

Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Евразия Daily 22:24
Общество

Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц

Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Интерфакс 10:07
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе

Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
BFM.ru 12:29
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Кино

Бекмамбетов снимет фильм дистанционно

Актер Павел Прилучный, играющий в фильме Девятаева, виртуально сразится с реальными пилотами-геймерами со всей планеты.
Inc-news.ru 22 марта в 17:41
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск 10:23
Общество

Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков

Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.
REGNUM 22:31
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Армия и оружие

Гаубицу «Мста-С» в калибре НАТО 155 мм испытали на полигоне

Компания «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» (входят в Ростех) впервые продемонстрировали боевые возможности самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм заказчикам из Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Взгляд.ру 07:35
Общество

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи к пандемией коронавируса.
Super.ru 09:20
Здоровье

Главврач Пермского онкодиспансера может быть уволен

Относительно главврача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева будут приняты кадровые решения.
Новый компаньон 06:27
Футбол

Игроков «Барселоны» не устроило предложение клуба по снижению зарплат

Футболистов «Барселоны» не устроило первое предложение руководства клуба по снижению зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru вчера в 12:36
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
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Здоровье

Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе

По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.
Московский Комсомолец 20:25
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Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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Коронавирус в Приморье: специалисты предоставили новые данные

Пока только у двоих граждан выявлен коронавирус. Новых случаев заболевания за последние два дня не было зафиксировано.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Здоровье

В Оренбуржье зарегистрировали еще 3 новых случая коронавируса

Еще вчера в Оренбургской области официально был зарегистрирован лишь один случай заболевания новым видом коронавируса, а сегодня стало известно о еще трех заболевших.
Orenday.ru 04:58
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
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Игры

Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam

Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
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Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Военное обозрение 11:01
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Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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