Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрСобянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве.
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с чего всё началось

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.
ТВ Центр13:57

Подробнее о событии

Собянин: мы только в начале эпидемии коронавируса

Коммерсантъ14:44

Власти столицы: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

Вечерняя Москва14:25

Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве. Полная версия

ТВ Центр14:49

Собянин: Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом

РИАМО14:13

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости14:12

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден – Собянин

Москва 2413:55

Собянин считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

ТАСС14:14
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Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис 09:59
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 13:25
Происшествия

Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе

Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
ИА Новороссия 16:23
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:17
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Общество

На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры

В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.
Кубань 24 10:59
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей в России

Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
iReactor 10:32
Энергетика

США в конце 2019 года обогнали Россию по экспорту СПГ в Европу

США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир, заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
РИА Новости вчера в 20:08
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:29
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:14
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт вчера в 12:25
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
ToDay News Ufa 01:02
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров.
Lenta.ru 14:08
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Военное обозрение 11:01
Происшествия

Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
REGNUM 04:40
Игры

«Беспощадная машина для убийства» игроков Below выйдет на PS4 уже 7 апреля

Разработчик назвал проект «беспощадной машиной для убийства» геймеров: «Если вы являетесь фанатом игр, требующих кровавое жертвоприношение (и немножко ваших волос и кожи), Below — то самое лезвие, на котором вы мечтали станцевать».
3DNews 15:01
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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