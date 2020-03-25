Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.

с чего всё началось

По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве.

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

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Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

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