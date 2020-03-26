Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.

с чего всё началось

Мы только в начале этого пика заболеваемости, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах. Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен, по крайней мере, по Москве.

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

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