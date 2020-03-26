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РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Сергей Собянин
Мы только в начале этого пика заболеваемости, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах. Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен, по крайней мере, по Москве.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс вчера в 14:21
с чего всё началось

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

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