Коронавирус
РИА НовостиСобянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Мы только в начале этого пика заболеваемости, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах. Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен, по крайней мере, по Москве.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс вчера в 14:21
с чего всё началось
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.ТВ Центрвчера в 13:57
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Власти столицы: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден
Вечерняя Москвавчера в 14:25
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