Коронавирус
РИА НовостиСобянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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с чего всё началось
По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве.ТВ Центр13:57
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Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян
В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
Культура
Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»
Здоровье
Работники южно-сахалинского роддома подписались против присоединения к областной больнице
Армия и оружие
Видео с российской военной техникой в центре Рима появилось в Сети
Видео с российской военной техникой на улицах итальянских городов было опубликовано в Сети.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Футбол
Что врачи в Испании посоветовали Черышеву во время пандемии коронавируса
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
Московские пенсионеры получили выплату за карантин
Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
Армия и оружие
Французские военные выведены из Ирака
По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
Хоккей
Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»
Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Общество
Правительство поручило закрыть все кинотеатры и ночные клубы в России
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил властям регионов закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры на всей территории страны.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Общество
Число жертв коронавируса в Великобритании возросло до 465
Число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение
25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Общество
Семья сообщила о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране
Семья отставного агента ФБР Роберта Левинсона заявила в среду, что представители правительства США пришли к выводу, что он умер, находясь под стражей в Иране.
Культура