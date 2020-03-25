Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве.
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Собянин: Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом

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Власти столицы: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

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Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден – Собянин

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Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве. Полная версия

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Собянин рассказал о «чемодане вирусов» из Куршевеля

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Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor 09:36
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Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян

В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
Независимый публицист 11:33
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Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

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Работники южно-сахалинского роддома подписались против присоединения к областной больнице

Сахалин.Инфо 19:33
Армия и оружие

Видео с российской военной техникой в центре Рима появилось в Сети

Видео с российской военной техникой на улицах итальянских городов было опубликовано в Сети.
ПолитРоссия 08:56
Армия и оружие

Шойгу заявил о двойном росте потенциала российской армии

Известия 04:45
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости 19:39
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
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Что врачи в Испании посоветовали Черышеву во время пандемии коронавируса

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек.
Спорт-Экспресс 18:42
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров.
Lenta.ru 14:08
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК 15:59
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Хоккей

Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»

Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
АиФ Челябинск 02:17
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
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Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Общество

Правительство поручило закрыть все кинотеатры и ночные клубы в России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил властям регионов закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры на всей территории страны.
Компания вчера в 12:01
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Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Военное обозрение 11:01
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Общество

Число жертв коронавируса в Великобритании возросло до 465

Число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465.
Известия 18:53
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение

25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
ИжевскИнфо.РУ 01:42
Общество

Семья сообщила о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Семья отставного агента ФБР Роберта Левинсона заявила в среду, что представители правительства США пришли к выводу, что он умер, находясь под стражей в Иране.
Коммерсантъ 18:05
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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