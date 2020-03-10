с чего всё началось

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснащена современным медицинским оборудованием.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Футбол В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не намерен переносить сроки начала чемпионата Европы по футболу, сообщили РБК в пресс-службе УЕФА Ранее итальянское издание Tuttosport сообщило, что чемпионат хотят отодвинуть на более поздний срок, чтобы успеть доиграть приостановленные из-за коронавируса национальные первенства.

Общество «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Италию и Францию В пресс-службе авиакомпании указали, что пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут попросить сделать им вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Шоу-бизнес Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.

Шоу-бизнес Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.

Энергетика США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Футбол «Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».

Энергетика Западные СМИ: Россию ждет экономический крах В результате падения цен на нефть Россия рискует впоследствии терять по 100-150 миллионов долларов в день, сообщает немецкое издание.

Происшествия Крупное ДТП затормозило движение на Октябрьской набережной Петербурга Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей стало причиной большой пробки, образовавшейся днем 10 марта на Октябрьской набережной в Невском районе на востоке Санкт-Петербурга.

Армия и оружие ВМС США отказались продлить жизнь 27 эсминцев класса «Арли Бёрк» В соответствии с планами ВМС США по увеличению численности боевых кораблей до 355 единиц, рассматривался вопрос о модернизации эсминцев "Арли Бёрк" первых поколений для продления срока службы еще на 10 лет.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Энергетика Цены на нефть растут после обвала Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.

Политика Володин дал оценку поправкам в Конституцию о президентских сроках Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал поправку, в соответствии с которой Владимир Путин сохранит возможность выдвинуть собственную кандидатуру на должность главы государства в 2024.

Политика В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.

Происшествия 16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.