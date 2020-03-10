Общество
ВедомостиВ Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснащена современным медицинским оборудованием.
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с чего всё началось
В Москве в рамках режима повышенной готовности построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.Москва 2407:39
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Футбол
В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не намерен переносить сроки начала чемпионата Европы по футболу, сообщили РБК в пресс-службе УЕФА Ранее итальянское издание Tuttosport сообщило, что чемпионат хотят отодвинуть на более поздний срок, чтобы успеть доиграть приостановленные из-за коронавируса национальные первенства.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Италию и Францию
В пресс-службе авиакомпании указали, что пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут попросить сделать им вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Футбол
Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдёт без зрителей
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Футбол
«Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».
Энергетика
Западные СМИ: Россию ждет экономический крах
В результате падения цен на нефть Россия рискует впоследствии терять по 100-150 миллионов долларов в день, сообщает немецкое издание.
Происшествия
Крупное ДТП затормозило движение на Октябрьской набережной Петербурга
Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей стало причиной большой пробки, образовавшейся днем 10 марта на Октябрьской набережной в Невском районе на востоке Санкт-Петербурга.
Игры
Metacritic назвал «лучшего игрового издателя 2019 года»
Итальянская компания 505 Games стала «лучшим игровым издателем 2019 года» по версии Metacritic.
Общество
Бывший топ-менеджер РЖД возглавил совет директоров «Синары»
Бывший первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин возглавил совет директоров холдинга "Синара - Транспортные машины", сообщает пресс-служба "Синары".
Армия и оружие
ВМС США отказались продлить жизнь 27 эсминцев класса «Арли Бёрк»
В соответствии с планами ВМС США по увеличению численности боевых кораблей до 355 единиц, рассматривался вопрос о модернизации эсминцев "Арли Бёрк" первых поколений для продления срока службы еще на 10 лет.
Культура
Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже
Во вторник, 10 марта, стало известно, что Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Политика
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Политика
Володин дал оценку поправкам в Конституцию о президентских сроках
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал поправку, в соответствии с которой Владимир Путин сохранит возможность выдвинуть собственную кандидатуру на должность главы государства в 2024.
Политика
В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус
Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.
Происшествия
16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков
Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Александр Юрчик освобожден от должности замминистра транспорта РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе.
Политика
Госдума приняла поправку, предложенную депутатом Терешковой
Завершая свое выступление перед депутатами, Путин сказал, что удалось многое сделать для страны и еще очень много хорошего будет сделано – во всяком случае, до 2024-го года.