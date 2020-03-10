Общество

ВедомостиВедомостиВ Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснащена современным медицинским оборудованием.
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с чего всё началось
В Москве в рамках режима повышенной готовности построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте
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Москва 2407:39

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Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Агентство Москва07:48

Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Москва 2407:39

Мобильный комплекс инфекционной больницы появится в новой Москве

РИАМО08:12

Власти Москвы определили площадку для строительства новой инфекционной больницы

ТАСС07:47

Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Вечерняя Москва07:55

Мобильную инфекционную больницу построят в Новой Москве

Коммерсантъ08:49

В Москве выбрали место строительства новой больницы из-за коронавируса

РБК09:09
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