Коронавирус
РИА НовостиСобянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. "Сделать это можно в любой день – до 4 мая", — заявил он. При этом он подчеркнул, что все выданные в столице пропуска без продления будут действительны до 4 мая.
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Пропуска для поездки на работу будут автоматически продлены до 4 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:55
Сергей Собянин: Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая
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