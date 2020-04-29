Для борьбы с распространением коронавируса цифровые пропуска для езды по Москве на автомобиле, общественном транспорте или такси заработали в столице с 15 апреля и должны были действовать до 30 апреля. Но теперь указом Сергея Собянина режим самоизоляции продлен до 11 мая 2020 года.

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

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