Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.
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Собянин сообщил о миллионе звонков на горячую линию по коронавирусу

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