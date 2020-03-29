Коронавирус
RT на русскомСобянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.
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Происшествия
Коронавирус. Вторая женщина с инфекцией прибыла в Саратов из Москвы
Оперативный штаб при правительстве Саратовской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обнародовал данные об авиарейсе, которым прилетела в Саратов пациентка со вторым подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в нашем регионе.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Единоборства
Хабиб сегодня обязан покинуть Россию, чтобы бой с Фергюсоном состоялся
Как сообщается на сайте «Лента.ru», бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона приблизился к срыву.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Общество
Во Франции экс-министр умер от коронавируса
Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
Общество
Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев
Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины.
Общество
Путин поручил определить отрасли, пострадавшие от коронавируса
Президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Происшествия
Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области
Армия и оружие
Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом
Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25.
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Происшествия
Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов
Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Происшествия
В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации
Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
Наука
Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона
Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Общество
Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина
«Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.
Общество
Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта
Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Общество
В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Здоровье