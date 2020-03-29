Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.

Собянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Происшествия Коронавирус. Вторая женщина с инфекцией прибыла в Саратов из Москвы Оперативный штаб при правительстве Саратовской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обнародовал данные об авиарейсе, которым прилетела в Саратов пациентка со вторым подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в нашем регионе.

Общество Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.

Общество Во Франции экс-министр умер от коронавируса Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.

Общество Путин поручил определить отрасли, пострадавшие от коронавируса Президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Происшествия Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.

Происшествия В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.

Наука Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.

Общество Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина «Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.

Общество Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.