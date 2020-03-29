Поток звонков просто огромен, сейчас он достигает миллиона звонков в сутки. Мы начинали с 5 тысяч - 6 тысяч. Но все равно не всем удается ответить. Мы ждём, что со всеми поговорим, всем разъясним.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.

Собянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

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