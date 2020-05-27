Выходить на прогулки смогут все жители Москвы, включая москвичей старше 65, написал в своем блоге в среду, 27 мая, мэр столицы Сергей Собянин. Исключение составляют люди, болеющие коронавирусом или с подозрением на него, имеющие признаки ОРВИ, а также те, кто живет с ними.

Собянин рассказал о правилах прогулок по Москве

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