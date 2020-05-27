Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин рассказал о правилах прогулок по Москве

Выходить на прогулки смогут все жители Москвы, включая москвичей старше 65, написал в своем блоге в среду, 27 мая, мэр столицы Сергей Собянин. Исключение составляют люди, болеющие коронавирусом или с подозрением на него, имеющие признаки ОРВИ, а также те, кто живет с ними.
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Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе

РИА Новостивчера в 13:59

Прогулки и спорт в Москве. Что надо знать

Москва 24вчера в 13:50

Вирусологи оценили риски разрешения москвичам прогулок

РБКвчера в 11:16

Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Вечерняя Москвавчера в 13:29

Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

ТАССвчера в 13:27

Собянин объяснил, почему пришлось вводить правила прогулок для москвичей

РИАМОвчера в 13:50

Власти Москвы рассказали о правилах прогулок на улице

RT на русскомвчера в 13:30
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Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1K
Общество

Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
36
Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Шоу-бизнес

«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем

Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
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Кино

«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом

Российская газета вчера в 07:13
1
Политика

Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа «значком неправды»

Служба безопасности Twitter объяснила, почему отметила два твита президента США Дональда Трампа о голосовании по почте в Калифорнии как не соответствующие действительности.
РИА Новости 01:42
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости вчера в 16:53
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
Общество

Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае

Сотрудничество становится все более эффективным Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным.
АМИТЕЛ 01:24
9
Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru 00:52
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Футбол

Жоау Мариу уйдет из «Локомотива» 30 июня

Жоау Мариу уйдет из московского "Локомотива" 30 июня, передает "СЭ". Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому "Интеру".
Газета.Ru 01:47
Армия и оружие

«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России

Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

РИА Новости вчера в 11:42
306
Наука

Мутацию, влияющую на развитие рака, нашли ученые

Live24 01:39
Общество

В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе

В медицинских учреждения Москвы около 3 тыс. коек, которые ранее перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе.
Известия 01:34
12
Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Политика

Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Взгляд.ру вчера в 21:30
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
101
Общество

Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе

В Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям для возобновления работы.
Уральский меридиан вчера в 09:56
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» взял кредит в 140 миллионов фунтов на трансферы

«Манчестер Юнайтед» взял кредит в размере 140 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Sport24.ru 01:23
Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
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Общество

В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень

Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров.
Газета.Ru 01:45
1
Футбол

В Госдуме призвали запретить рестарт чемпионата России по футболу

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с требованием до стабилизации ситуации с коронавирусом запретить проведение чемпионата России по футболу.
МонаВиста вчера в 23:40
6
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая

В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8 338.
РБК 01:51
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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