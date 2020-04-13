Прошу граждан спокойно заходить на сайт посылать смс, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца. Если мы увидим, что есть какие-то проблемы, можно на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы её совершенно адекватно и спокойно довести до ума.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу. Он отметил, что пропускной режим будет работать со среды, 15 апреля.

Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве

Политика Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.

Технологии В Сибири предложили метод диагностики коронавируса без тестов Специалисты Института вычислительных технологий Сибирского отделения СО РАН создали автоматизированный способ диагностики COVID-19, передает ТАСС.Способ распознать заболевание назвали «комплексная термо- и рентгенографическая функциональная диагностика для формирования прогнозного сценария осложнений при коронавирусе». 8

Общество В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова. 18

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Политика Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ. 372

Общество Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве с 14 апреля будет запущено тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Общество Жителям Красноярского края дали больше свободы в самоизоляции Жителям Красноярского края разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе, 13 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства. 41

Общество Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ. 59

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 5

Общество Минпросвещения заявило о возможности нового переноса сроков ЕГЭ Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого госэкзамена вновь могут быть скорректированы из-за ситуации с коронавирусом. 7

Общество Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао». 66

Политика Трамп назвал договорённость ОПЕК+ «отличной сделкой для всех» Отмечено, что лидеры трёх стран поддержали достигнутая в рамках ОПЕК+ договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти «в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом». 587

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 6

Общество Коми ожидает подтверждения 100 случаев заболевания коронавирусом Количество первичных случаев возросло с 369 до 406 фактов. В ближайшие дни ожидается пакет подтвержденных анализов, которых может быть 100. 1