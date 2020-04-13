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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу. Он отметил, что пропускной режим будет работать со среды, 15 апреля.

Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве

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