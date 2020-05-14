Коронавирус
Lenta.ruСобянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
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Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Кино
Следующий проект Хаяо Миядзаки потребует ещё как минимум 3 года работы
Судя по всему, новый амбициозный проект Хаяо Миядзаки придётся подождать — его создание может потребовать ещё три года или даже больше.
Игромания.ру 13:49
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Футбол
Геркус раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным
В четверг стало известно, что Семин 31 мая оставит свой пост, поскольку руководство «Локо» решило не пролонгировать с 73-летним прославленным тренером сотрудничество.
ProstoProSport 16:30
Общество
От коронавируса скончался уже пятый насельник Троице-Сергиевой лавры
Как отмечено в официальном Telegram-канале группы, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко) скончался от осложнений коронавирусной инфекции.
Росбалт 15:45
Политика
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
РИА Новости 13:58
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Единоборства
Джон Джонс высмеял выступление Смита в бою с Тейшейрой
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал выступление Энтони Смита в поединке с Гловером Тейшейрой.
Metaratings 05:19
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Экономика
Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Запас прочности меньше квартала Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РБК 17:00
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Экономика
Правительство ограничило размер компенсаций для «Аэрофлота»
Сегодня, 14 мая, правительство опубликовало постановление о выделении российским авиакомпаниям 23,4 млрд руб. на компенсацию потерь, связанных с падением перевозок из-за эпидемии COVID-19 в феврале — июле.
Ведомости 11:42
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Наука
Ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши
Ученые впервые смогли в эмбрионе мыши вырастить миллионы человеческих клеток. Этого удалось добиться за счет смешения ДНК.
Актуальные Новости 09:39
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru 12:09
Киберспорт
Довольствуйтесь пока Apex Legends — Respawn не работает над Titanfall
Вопреки блуждающим по сети слухам о ведущейся тайком разработке новой Titanfall, глава Respawn Entertainment Винс Зампелла в недавнем интервью IGN ясно дал понять, что студия пока не намерена возвращаться к серии о громыхающих боевых роботах.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы
Кавказ Пост 15:51
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.
РИА Новости 16:02
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Общество
Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Происшествия
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей
Российская газета 11:13
Общество
В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.
RT на русском 15:01
Авто
В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan
Представители китайской автомобильной компании планируют запустить собственное предприятие в Узбекистане, воспользовавшись условиями специальной Навоийской экономической зоны.
Car.ru 07:36
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
Гаджеты
19 мая Xiaomi представит глобальную версию MIUI 12
Xaomi представит глобальную версию MIUI 12 на онлайн-мероприятии.
ITZine.ru вчера в 10:20
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04