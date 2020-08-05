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РИА Новости
РИА Новости

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.В источнике
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Известия

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Известиявчера в 14:35
RT на русском

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

RT на русскомвчера в 15:16
РИА Новости

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

РИА Новостивчера в 15:05
РБК

Собянин предупредил о возможном сохранении в Москве ограничений на месяцы

РБКвчера в 14:55
Ёлдаш

В Москве масочный режим снимут не скоро

Ёлдашвчера в 15:40
Москва 24

Масочный режим в Москве может действовать еще несколько месяцев – Собянин

Москва 24вчера в 14:33
ТАСС

Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве могут действовать еще несколько месяцев

ТАССвчера в 14:32
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«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53
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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com4 августа в 08:58
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«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, поэтому намерена вернуть себе функции, связанные с планированием, мониторингом сетей и другими вещами, которыми традиционно занимаются телекоммуникационные операторы и которые в компании были отданы на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д.
РБК01:40
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