Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

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