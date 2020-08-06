Коронавирус
РИА НовостиСобянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
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Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Футбол
Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил уход из команды нападающего Алексиса Санчеса.
Матч ТВ вчера в 20:55
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Кино
Фестиваль «Кинотавр» откроет фильм Андрея Хржановского
МИР 24 вчера в 16:17
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Выплаты на ребёнка в августе: начислят или нет
Российские родители продвигают петицию: «Просим начислить 10.000 рублей на детей и в августе!» - ведь абсолютно точных данных, что эти деньги придут, ещё нет.
ЛенТВ24 03 августа в 12:16
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru вчера в 11:18
Космос
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа
Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС 03 августа в 21:47
Общество
Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака
Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru вчера в 11:18
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
Здоровье
Светлана Яковлева: «В расписаниях школьников могут быть изменения»
В заключении Светлана Яковлева добавила, что в нынешней ситуации не исключено, что планы могут измениться в любой момент.
ИА Порт Амур вчера в 23:13
Фигурное катание
Опубликовано видео первой тренировки Косторной в академии Плющенко
Metaratings вчера в 05:00
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Космос
Астрономы опровергли версию о вращении Земли вокруг Солнца
Дни24 04 августа в 04:22
Общество
Директор IKEA рассказал, как магазин переживает пандемию коронавируса
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:00
Общество
97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com вчера в 02:09
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.
ToDay News Ufa вчера в 23:28
Здоровье
Вирусолог описал «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса
Как рассказал корреспонденту ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов, вероятность возникновения второй волны пандемии невысока, поскольку во многих странах, в том числе в России и Турции, у людей выработался коллективный иммунитет.
Вечерняя Москва вчера в 11:25
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых
Зарплатные клиенты могут претендовать на ставку от 8,1 %. Печатников также высказался о программе ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. По его мнению, эта программа не продлится дольше 2020 года, однако даже после ее завершения банк постарается приблизить ставки по базовым программам ВТБ к условиям льготной программы.
Городовой вчера в 03:24
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Экономика
Выбран участок под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове
Под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове выделят земельный участок. В промзоне построят здание площадью 50 тыс. кв. метров.
Ивтелерадио вчера в 11:05
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Гаджеты
Новый потенциальный хит Realme оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА•ч
Напомним, Realme C11 получил ЖК-экран диагональю 6,5 дюйма при разрешении HD+, однокристальную систему MedaTek Helio G35, которую дополняют 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 00:01
Экономика
В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году
«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.
RT на русском вчера в 11:17
Общество
Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока
Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54