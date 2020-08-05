Коронавирус
Lenta.ruСобянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. По его словам, москвичам не стоит забывать о защитных мерах.
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Происшествия
Ребенок выжил в открытом море по советам документального фильма
РИА Новости Крым 12:23
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru 23:10
Общество
Минтруд готовит в августе новые «детские выплаты» перед 1 сентября
В России семьям с детьми будут выплачены новые пособия, предназначенные именно для того, чтобы собрать детей в школу.
ToDay News Ufa 14:35
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
REGNUM 18:48
Происшествия
Четвертый самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавших от взрыва.
Российская газета 23:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Известия 18:07
Здоровье
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от воды и еды
Из-за отказа от еды и воды у 8-летней девочки выявили анорексию, сообщили в региональном Минздраве.
Kursk.com 12:40
Авто
Mercedes запускает ряд приложений для автовладельцев
Anonsens 19:53
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Здоровье
Температуру 35,5 связали с повышенным риском смерти от COVID-19
Ученые Центра сердечно-сосудистых исследований, Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк) утверждают, что низкая (35,5°C и ниже) температура тела при первоначальном обращении за помощью при COVID-19 может послужить прогностическим фактором течения заболевания.
Известия 18:57
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 14:52
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Происшествия
Пять больных коронавирусом умерло в Иркутской области за сутки
Успешно завершили лечение за последние сутки 376 человек. Всего в Иркутской области 10 764 человека справились с коронавирусной инфекцией.
Сибирские Новости 00:24
Политика
Кравчук предложил создать делегацию по возвращению Крыма Украине
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение первого президента Украины.
Известия 07:50
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Общество
У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной
Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной.
URA.Ru 22:45
Экономика
Выгодную альтернативу дешевеющему рублю назвала финансовый эксперт
Ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист рассказала агентству «Прайм» о самых выгодных альтернативах дешевеющему рублю.
Южный Федеральный 22:12
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Здоровье
Еще один человек в Приморском крае умер от коронавируса
Как доложила на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки в крае заболели коронавирусом еще 98 человек.
КП - Владивосток 22:27
Кино
Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
Русская Планета вчера в 18:51