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Lenta.ruLenta.ruСобянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. По его словам, москвичам не стоит забывать о защитных мерах.
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Сергей Собянин
О защитных мерах не надо забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять … Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, а может быть и месяцы.
— Сергей Собянин, мэр МосквыRambler News Service 15:20

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