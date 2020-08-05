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Lenta.ru
Lenta.ru

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. По его словам, москвичам не стоит забывать о защитных мерах.В источнике
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Ёлдаш

В Москве масочный режим снимут не скоро

Ёлдашвчера в 15:40
РБК

Собянин предупредил о возможном сохранении в Москве ограничений на месяцы

РБКвчера в 14:55
РИА Новости

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

РИА Новостивчера в 15:05
RT на русском

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

RT на русскомвчера в 15:16
Москва 24

Масочный режим в Москве может действовать еще несколько месяцев – Собянин

Москва 24вчера в 14:33
ТАСС

Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве могут действовать еще несколько месяцев

ТАССвчера в 14:32
Вести.Ru

Сергей Собянин: масочный режим продлится на ближайшие недели, а может и месяцы

Вести.Ruвчера в 15:01

Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ruвчера в 09:06
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Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским

Свидетель по делу Михаила Ефремова рассказал, что перед ДТП машина актера выезжала на встречку и несколько раз резко тормозила, создавая аварийные ситуации, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости05:05
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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Бомбардировщики ВКС России и сторожевые корабли обратили корабли НАТО в бегство после провокации

Российские военные наказали НАТО за попытку провокации рядом с российскими границами, заставив корабли Североатлантического альянса обратиться в бегство после того, как в направлении их направились российские сторожевые корабли, а в небо были подняты бомбардировщики и истребители.
Avia.proвчера в 07:09
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Армения приняла закон об ограничении вещания российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон «Об аудиовизуальных медиа», который ограничивает вещание иностранных, в том числе, российских телеканалов в пакете, доступном на территории страны через обычную антенну.
Русская Планетавчера в 09:48
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