Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа

Привиться от гриппа жителям Москвы надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает "раскатывать" этот процесс, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.