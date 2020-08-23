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РИА Новости
РИА Новости

Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа

Привиться от гриппа жителям Москвы надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает "раскатывать" этот процесс, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Массовая вакцинация начнется с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, потому что, исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее.
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Собянин призвал москвичей как можно быстрее привиться от гриппа

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