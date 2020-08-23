Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса

Массовая вакцинация от гриппа начнется с первого октября, но уже со следующей недели, по словам Собянина, в Москве станут "потихоньку запускать этот процесс". Основная задача - сделать все возможное, чтобы не утяжелять ситуацию по коронавирусу.