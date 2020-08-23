Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса
Массовая вакцинация от гриппа начнется с первого октября, но уже со следующей недели, по словам Собянина, в Москве станут "потихоньку запускать этот процесс". Основная задача - сделать все возможное, чтобы не утяжелять ситуацию по коронавирусу.В источнике
Массовая вакцинация начнется с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, потому что, исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее.
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