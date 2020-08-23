Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса

Массовая вакцинация от гриппа начнется с первого октября, но уже со следующей недели, по словам Собянина, в Москве станут "потихоньку запускать этот процесс". Основная задача - сделать все возможное, чтобы не утяжелять ситуацию по коронавирусу.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Массовая вакцинация начнется с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, потому что, исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее.
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Сергей Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа

Вечерняя Москва05:22
News.ru

Собянин призвал москвичей как можно быстрее привиться от гриппа

News.ru01:50
Mockva.ru

Собянин назвал сроки вакцинации москвичей от гриппа

Mockva.ru02:31
Российская газета

Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса

Российская газета02:13
РЕН ТВ

Собянин: От гриппа надо привиться как можно быстрее

РЕН ТВ02:01
РИАМО

Массовая вакцинация от гриппа начнется в столице с октября

РИАМО02:44
РИА Новости

Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа

РИА Новости01:45