Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

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