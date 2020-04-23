Общество

RT на русскомRT на русскомСобянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
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Собянин отметил снижение потока людей в Москве

РИА Новости04:48

Собянин отметил эффективность автоматического контроля пропусков в Москве

ТАСС05:14

Собянин отметил эффективность автоматического контроля пропусков

ТВ Центр05:01

Поток людей в Москве снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Интерфакс04:51

Собянин сообщил о снижении потока людей в Москве на 500 тыс. человек

РБК06:55

Поток людей в столице снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Москва 2404:45

Сергей Собянин: Автоматический контроль пропусков в Москве показал свою эффективность

Вечерняя Москва04:42
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
25
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
7
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
72
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,8K
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
741
Политика

В Кремле знают о расследовании США из-за сделок с фьючерсами на нефть

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели информацию о том, что американские власти ведут расследование по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами.
РЕН ТВ 06:31
2
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Авто

Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс вчера в 11:31
50
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать корабли США

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 07:20
502
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
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Наука

Пересмотрены сроки начала тектонической активности Земли

Ин-спейс.ру вчера в 14:00
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
464
Здоровье

Коронавирус обнаружили в психиатрической больнице Скворцова-Степанова

В петербургской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова у пациентов обнаружили коронавирус, рассказал "Фонтанке" главный врач учреждения Александр Софронов.
Neva.Today 06:59
10
Игры

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
5
Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
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Гаджеты

Анонсирован 5G-смартфон Realme X50m с четверной камерой и NFC за $280

OAnews 05:04
Шоу-бизнес

Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
35
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
158
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы

Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК вчера в 12:30
71
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
59
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Происшествия

Бывший замглавы свердловского СК освобожден из-под домашнего ареста

Российская газета 06:28
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
63
Космос

Марсоход Curiosity неуверенно «машет рукой»

ИА Красная Весна вчера в 03:28
1
Шоу-бизнес

Бабкина могла заразить коронавирусом личного водителя и его семью

Слово и Дело 03:29
5
Экономика

Банк России предсказал новый отток вкладов

По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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