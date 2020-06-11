Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 8 июня Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов.
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Собянин рассказал о возможных ослаблениях ограничений в июле

RT на русском08:16

В Москве в июле планируют открыть театры и кинотеатры

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:21

Собянин сообщил, когда снимут оставшиеся ограничения

Время Бухгалтера11 июня в 03:26

Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле

Москва 2401:52

Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле

РИА Новости01:51

Собянин сообщил о сроках открытия кинотеатров в столице

Live2402:30

Посещение кинотеатров могут разрешить в Москве в июле

РИАМО03:21
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Политика

В Японии отреагировали на слова Путина о Курильских островах

Газета.Ru 10:12
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
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Происшествия

В Пулково столкнулись два самолета

Коммерсантъ 07:43
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
1,5K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
3,7K
Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Армия и оружие

Sohu назвал победителя в возможном конфликте России и сил НАТО

Аналитики считают, что эксперты в США и Европе могут делать неверные выводы насчет РФ, так как ей может потребоваться гораздо меньше времени, чтобы разгромно победить силы НАТО.
NewInform 02:52
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Происшествия

Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru вчера в 05:06
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Наука

Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса

РИА Новости 10:27
Авто

Компания Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор

В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения

Миномет украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе во время обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики, двое военнослужащих ВС Украины погибли, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 07:59
Общество

Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Политика

Полиция Армении начала задерживать сторонников оппозиции у здания СНБ

Известия 08:44
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Культура

Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым

Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru».
Вечерняя Москва 08:21
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Вести.Ru вчера в 15:11
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением о ДТП

62инфо вчера в 02:05
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Политика

В Сербии начали подготовку к осеннему визиту Путина

В Сербии начата подготовка к визиту президента России Владимира Путина, сообщил глава страны Александр Вучич.
Life.ru 09:26
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Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об имуществе своей семьи

Иосиф Пригожин рассказал, что он — из небогатой семьи, поэтому с юных лет привык делать сбережения.
Рамблер 09:08
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Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна вчера в 12:34
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Футбол

«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничью

Sport24.ru 09:58
Армия и оружие

Глава ДНР приказал снизить уровень боеготовности

В Донецкой народной республике (ДНР) с 15 июня будет снижена степень боевой готовности.
Коммерсантъ 06:48
Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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