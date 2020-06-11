Коронавирус
ИзвестияСобянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 8 июня Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов.
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В Москве в июле планируют открыть театры и кинотеатры
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:21
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Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Армия и оружие
Sohu назвал победителя в возможном конфликте России и сил НАТО
Аналитики считают, что эксперты в США и Европе могут делать неверные выводы насчет РФ, так как ей может потребоваться гораздо меньше времени, чтобы разгромно победить силы НАТО.
NewInform 02:52
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru вчера в 05:06
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Авто
Компания Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор
В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения
Миномет украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе во время обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики, двое военнослужащих ВС Украины погибли, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 07:59
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Культура
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым
Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru».
Вечерняя Москва 08:21
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Политика
В Сербии начали подготовку к осеннему визиту Путина
В Сербии начата подготовка к визиту президента России Владимира Путина, сообщил глава страны Александр Вучич.
Life.ru 09:26
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об имуществе своей семьи
Иосиф Пригожин рассказал, что он — из небогатой семьи, поэтому с юных лет привык делать сбережения.
Рамблер 09:08
Кино
Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна вчера в 12:34
Футбол
«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничью
Sport24.ru 09:58
Армия и оружие
Глава ДНР приказал снизить уровень боеготовности
В Донецкой народной республике (ДНР) с 15 июня будет снижена степень боевой готовности.
Коммерсантъ 06:48