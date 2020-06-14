Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 8 июня Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов.
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Собянин рассказал, какие ограничения в Москве могут быть сняты в июле

RT на русском02:17

Собянин рассказал о предстоящем этапе снятия ограничений

Газета.Ru06:38

Собянин назвал сроки открытия кинотеатров в Москве

РБК03:25

Собянин рассказал, какие ограничения могут быть сняты в июле

Интерфакс03:38

В Москве в июле планируют открыть театры и кинотеатры

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:21

Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле

Москва 2401:52

Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле

РИА Новости01:51
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Наука

Возбуждающие нейроны гиппокампа мышей превратились в тормозные при взрослении

Ясунобу Мурата (Yasunobu Murata) и Мэттью Колоннезе (Matthew Colonnese) из Университета Джорджа Вашингтона изменяли активность ГАМКергических нейронов гиппокампа у новорожденных мышей.
N+1 вчера в 11:53
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Игры

Новый трейлер The Outlast Trials показал безумных врачей и опыты над людьми

Видеоролик показал, что игрокам предстоит вернуться в тёмную лечебницу и испытать на себе страх людей, над которыми проводят запрещённые медицинские процедуры не совсем адекватные учёные.
Версия.Инфо 04:26
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Общество

Глава РГА рассказал, как будут заселять в номера пары, не состоящие в браке

Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал, как отели будут заселять пары, у которых нет штампа в паспорте о заключении брака, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 08:10
Политика

Путин прокомментировал события в США

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
Газета.Ru 05:21
344
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
927
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ вчера в 05:08
1,4K
Политика

Путин рассказал, как посоветовал взять аэропорт Косово в 1999 году

Президент Владимир Путин рассказал о событиях 1999 года, когда батальоном ВДВ был взят косовский аэропорт "Слатина".
Московский Комсомолец 06:46
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки 108 человек заразились коронавирусом

В Новосибирской области за сутки 108 человек заразились коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба на утро 14 июня.
Atas.info 01:14
1
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
40
Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых.
Ivbg.ru 06:55
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Общество

В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19

Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 10:31
3
Политика

Путин объяснил демократичность поправок к Конституции

Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент.
Российская газета 07:24
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Экономика

Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года, которая позволит нарастить добычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году по консервативному сценарию, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 07:24
Здоровье

Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30
39
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
1,1K
Происшествия

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом

Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
29
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
1,5K
Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
64
Политика

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
31
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
7,5K
Шоу-бизнес

Наталья Штурм призвала адвоката семьи Захарова «не добивать» Ефремова

iReactor 05:08
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Происшествия

При падении самолета в Самарской области погибли два пилота

При падении легкомоторного самолета в Самарской области погибли инструктор и курсант, сообщает областной главк МЧС.
РИА Новости вчера в 05:30
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Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
60
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,6K
Здоровье

В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение

900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес вчера в 03:57
72
Общество

В Петербурге парикмахерские и библиотеки возобновят работу с 15 июня

В городе с 15 июня возобновят работу парикмахерские и другие предприятия бытовых услуг.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:36
361
Здоровье

Власти Забайкалья продлили ограничения из-за коронавируса

Ограничительные мероприятия и режим самоизоляции в Забайкалье продлевают из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса.
Московский Комсомолец Чита 05:17
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Футбол

Гол Кокорина помог «Сочи» разгромить «Краснодар» в товарищеском матче

Футбольный клуб "Сочи" со счетом 4:1 нанес поражение команде "Краснодар" в контрольном матче. Матч прошел на стадионе "Краснодара".
Интерфакс-Спорт вчера в 16:24
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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