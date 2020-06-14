Коронавирус
ИзвестияСобянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 8 июня Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов.
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Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве могут снять в июле
Комсомольская правда02:38
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
Кубань 24 вчера в 03:47
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru вчера в 17:25
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ вчера в 12:45
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
Здоровье
Ирина Солдатова поддержала оптимизацию в омской лаборатории
Планы по оптимизации поддержала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Om1.ru вчера в 08:38
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
РИА Новости 01:43
Футбол
В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
RT на русском вчера в 07:14
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Футбол
«Челси» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
По данным источника, «Челси» был готов удовлетворить высокие требования футболиста по зарплате, однако по инициативе главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда клуб отказался от трансфера Кавани и решил сосредоточиться на подписании форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Чемпионат 03:57
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Армия и оружие
Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ
РИА Новости 12 июня в 15:09
Армия и оружие
Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor
Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей.
ФАН 12 июня в 12:36
Происшествия
На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера
Региональный главк МЧС сообщил, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер.
Вести.Ru вчера в 20:40
Политика
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Пелагея похорошела после развода с Иваном Телегиным
Напомним, после разрыва с Иваном Телегиным Пелагея решилась на смену имиджа.
Bimru.ru 04:02
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Общество
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ вчера в 07:19
Авто
Составили список лучших иномарок до 100 тыс. рублей
Лучшей моделью в обозначенном бюджете – до 100 тысяч рублей, является Renault Logan 2005-2006 г.в. Модель надежна и неприхотлива, а также легка в обслуживании.
32CARS.ru 04:35
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv 12 июня в 12:50
Космос
Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon
Lenta.ru 12 июня в 06:32
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
Происшествия
Подмосковный маньяк-сантехник арестован
Московский Комсомолец вчера в 10:36
Политика
Путин: мир был бы «хуже и опаснее» без восстановившейся России
Если бы Россия не восстановилась, ситуация в мире была бы "хуже и опаснее", заявил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:06
Общество
Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России
В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31