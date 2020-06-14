Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 8 июня Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов.
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Собянин назвал сроки открытия кинотеатров в Москве

РБК03:25

Собянин рассказал, какие ограничения могут быть сняты в июле

Интерфакс03:38

Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве могут снять в июле

Комсомольская правда02:38

Собянин рассказал, какие ограничения в Москве могут быть сняты в июле

RT на русском02:17

Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле

Москва 2401:52

Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле

РИА Новости01:51

Собянин рассказал, когда в Москве могут разрешить посещение кинотеатров

Газета.Ru01:50
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
35
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
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Происшествия

На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
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Общество

Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ

Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
3,2K
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Музыка

Нора Джонс выпустила альбом «дополнительных» песен

Новый студийный альбом Норы Джонс "Pick Me Up Off the Floor" увидел свет 12 июня 2020 года.
ИА InterMedia 12 июня в 21:17
Общество

В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:45
Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
37
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
4
Армия и оружие

Путин в «Вестях недели» представит новое российское оружие

Планируется, что глава государства представит новое российское оружие – «контр-гиперзвук».
Национальная служба новостей 05:33
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Игры

В трейлере Everspace 2 показали сражение космических кораблей

Разработчики Everspace 2 обещают предложить геймерам в значительной мере проработанный виртуальный мир с увлекательными сражениями, интересной и яркой историей, а также существенными улучшениями для космических кораблей.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Футбол

Егор Бабурин: Ко всем играм нужно готовиться как к финалу

Голкипер нашей команды Егор Бабурин ответил на вопросы болельщиков для Rostov TV .
ФК Ростов 04:07
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
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Происшествия

В Самарской области упал самолет

В Самарской области в Кинельском районе упал легкомоторный самолет, сообщает РИА Новости.
Слава труду (Бавлы) вчера в 06:19
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 11 июня в 02:05
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Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Лысенко уточнил, что с ошибкой были напечатаны все 15 баннеров, а недочёт заметили уже после того, как плакаты появились на остановках общественного транспорта.
Говорит Москва вчера в 11:13
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Общество

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о спасении души Михаила Ефремова после ДТП

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня считает, что душа актера Михаила Ефремова «спаслась» после смертельного ДТП в центре Москвы.
iReactor 03:59
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Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Происшествия

В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину

В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса.
RT на русском 04:15
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Армия и оружие

Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада

В качестве сюрприза выступят образцы военной техники.
ToDay News Ufa 06:04
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Футбол

Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик

Спорт-Экспресс вчера в 17:49
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,5K
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Здоровье

Опасные заболевания может спровоцировать салат из помидоров и огурцов

Огурцы по своему составу проигрывают помидорам.
Соловей.Инфо 05:05
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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