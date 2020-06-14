Коронавирус
ИзвестияСобянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 8 июня Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов.
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В Москве в июле планируют открыть театры и кинотеатры
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:21
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Шоу-бизнес
Актёра Армена Джигарханяна выписали из больницы
Дни24 12 июня в 07:29
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Футбол
Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, в течение полугода Аршавин может стать заместителем спортивного директора «Зенита» вместо Вячеслава Малафеева, который недавно покинул эту должность.
Нева Спорт 01:44
Общество
В Санкт-Петербурге частично затопило временный госпиталь «Ленэкспо»
По ее данным, затопило третий пост, вода подступает к кроватям. До этого в госпитале обвалился потолок.
Znak.com 06:54
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
Общество
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
Армия и оружие
Пушилин распорядился снизить степень боеготовности в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в субъекте с понедельника, 15 июня.
ФАН 06:21
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Гаджеты
Рассекречен новый логотип AMD Radeon
За последние несколько лет логотип AMD Radeon получил многочисленные изменения, хотя чаще всего они были небольшими и связанными с изменением упаковки или с новыми сериями продуктов.
Игромания.ру 07:29
Футбол
Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отставке Хацкевича
Отвечая на вопрос журналистов издания "Спорт-Экспресс", гендиректор ФК "Ротор" Андрей Рекечинский опроверг слухи о предстоящем уходе главного тренера клуба.
Блокнот Волгоград 06:36
Единоборства
Мария Агапова дебютировала на турнире UFC on ESPN 10 досрочной победой
Казахстанская девушка-боец Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс в рамках турнира UFC on ESPN 10 в Лас-Вегасе.
NewInform вчера в 23:11
Общество
МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 04:32
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Политика
Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями
Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он.
Российская газета 06:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Правительство России утроило минимальное пособие по безработице
Согласно документу, минимальное пособие по безработице за период с мая по июль увеличивается в три раза — до 4,5 тыс. рублей.
Экономика сегодня 11 июня в 11:31
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
Фанаты Star Citizen пожертвовали на разработку игры более $300 млн — космический симулятор финансово поддержали 2,7 млн игроков.
CyberSport.ru 05:39
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Происшествия
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, для 1660 из них COVID-19 стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата.
Ведомости вчера в 11:56
Транспорт
Москвичи продлили почти 60 тысяч проездных
Почти 60 тысяч проездных продлили пассажиры транспорта Москвы за два дня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:22