с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме. В частности, временные ограничения, введенные в столице 13 апреля, продлеваются до 1 мая этого года.

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

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