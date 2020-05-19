Решение об открытии МФЦ в городе будет принято на этой неделе, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, открыться многофункциональные центры смогут в следующий понедельник.

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