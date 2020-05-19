Общество
РИА НовостиСобянин рассказал об открытии МФЦ в Москве
Решение об открытии МФЦ в городе будет принято на этой неделе, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, открыться многофункциональные центры смогут в следующий понедельник.
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Сергей Собянин: Центры госуслуг откроются на следующей неделе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:19
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Здоровье
В Совфеде предложили страховать медиков при работе в условиях эпидемии
Как пишет «РИА Новости», которое ознакомилось с документом, среди предложений есть рекомендации Минздраву по введению обязательного государственного страхования для медицинского персонала, работающего с больными в условиях эпидемии.
РБК 16:30
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Здоровье
Предсказали катастрофичный уровень смертности от коронавируса
По предварительным прогнозам, если до конца года в Соединенных штатах будет инфицировано столько же людей, как во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах, то в таком случае, число смертельных случаев от COVID-19 превысит полмиллиона человек.
Сайт интересных новостей 15:26
Энергетика
Платежи бизнеса за низкие тарифы для населения снова вырастут
Минэнерго и Минэкономики раскритиковали график поэтапного снижения предельных уровней перекрестного субсидирования (сумма, которую платит промышленность для снижения тарифов населения) в распределительных сетях в 2021–2031 годах, разработанный ФАС.
Коммерсантъ 17:52
Гаджеты
Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2
3DNews 15:35
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество
Россияне начали массово скупать бункеры
Lenta.ru 10:00
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
Земли РГГРУ может застроить новый партнер
Земли РГГРУ может застроить новый партнер Площадка геологоразведочного университета имени Орджоникидзе на юго-западе Москвы, которая почти 15 лет оставалась незастроенной, может оказаться под контролем группы «Основа» экс-владельца «Мортона» Александра Ручьева.
Коммерсантъ 17:52
Политика
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 16:51
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В Мосгорсуде посмотрят YouTube
Видеосервис просят заблокировать за повторное нарушение Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.
Коммерсантъ 17:52
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Здоровье
На Украине планируют ввести адаптивный карантин с 22 мая
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерении властей страны ввести с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его.
RT на русском 05:39
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости вчера в 17:57
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
Технологии
Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Общество
Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег.
Вести.Ru 15:19