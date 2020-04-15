Собянин отметил, что темпы распространения коронавируса в столице не ослабевают, каждый день выявляются новые случаи заражения, также растет число больных с пневмонией, которая может быть вызвана инфекцией. Напомним, пропускной режим в столице начал действовать 15 апреля.

Собянин рассказал об усилении контроля за наличием пропусков

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