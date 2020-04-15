Коронавирус
Российская газетаСобянин рассказал об усилении контроля за наличием пропусков
Собянин отметил, что темпы распространения коронавируса в столице не ослабевают, каждый день выявляются новые случаи заражения, также растет число больных с пневмонией, которая может быть вызвана инфекцией. Напомним, пропускной режим в столице начал действовать 15 апреля.
Читать в источнике
Оценить281
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Происшествия
В вяземском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом
В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев, у которого был диагностирован коронавирус.
Московский Комсомолец 13:40
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Энергетика
МЭА предсказало рекордное падение спроса на нефть
Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,3 миллиона баррелей в сутки, а в апреле упадет на рекордные 29 миллионов баррелей в сутки.
Компания 04:44
Здоровье
Медики назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Ученые назвали ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
ToDay News Ufa 04:04
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Происшествия
Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения
Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Экономика
Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 вчера в 06:58
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Общество
Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми
Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
РБК 13:27
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Происшествия
В отношении Вадима Чельдиева возбуждено уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета республики в отношении Вадима Чельдиева возбуждено уголовное дело.
Gradus.pro 13:52
Авто
ЗИЛ-4102: Лимузин, который не понравился Михаилу Горбачеву
Роскошный лимузин не понравился Михаилу Горбачеву, что поспособствовало отказу от серийного производства.
Дни24 08:17
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома
В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома.
Lenta.ru 14:01
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Кино
«Губку Боба» перенесли на август
Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".
ИА InterMedia 05:52
Транспорт
Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве
Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
Общество
Главврач больницы в Коммунарке полностью вылечился от коронавируса
170 пациентов умерли, выздоровели 1 694 человека. О том, что Денис Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта.
ТВ Центр 01:42