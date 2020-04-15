Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСобянин рассказал об усилении контроля за наличием пропусков

Собянин отметил, что темпы распространения коронавируса в столице не ослабевают, каждый день выявляются новые случаи заражения, также растет число больных с пневмонией, которая может быть вызвана инфекцией. Напомним, пропускной режим в столице начал действовать 15 апреля.
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Контроль за наличием спецпропусков в Москве усилят, заявил Собянин

РИА Новости11:07

В Москве усилят контроль за наличием спецпропусков

RT на русском11:53

Собянин: контроль над системой пропусков в Москве будет усиливаться

Москва 2411:38

Сергей Собянин заявил об усилении контроля за наличием спецпропусков в Москве

Вечерняя Москва11:07

Собянин предупредил об усилении контроля за пропусками «с каждым днем»

РБК11:59

Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет усиливаться

ТАСС11:03

Сергей Собянин: Контроль за электронной системой пропусков в Москве будет усиливаться

Агентство Москва11:00
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

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В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
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Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Вести.Ru 08:50
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Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
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Общество

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Газета.Ru 12:53
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Энергетика

МЭА предсказало рекордное падение спроса на нефть

Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,3 миллиона баррелей в сутки, а в апреле упадет на рекордные 29 миллионов баррелей в сутки.
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Здоровье

Медики назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Ученые назвали ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
ToDay News Ufa 04:04
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Газета.Ru 12:50
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Происшествия

Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения

Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
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Экономика

Путин заявил о падении розничной торговли на 35%

По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 вчера в 06:58
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Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
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Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
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Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
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Общество

Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми

Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
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Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии

Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
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В отношении Вадима Чельдиева возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета республики в отношении Вадима Чельдиева возбуждено уголовное дело.
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ЗИЛ-4102: Лимузин, который не понравился Михаилу Горбачеву

Роскошный лимузин не понравился Михаилу Горбачеву, что поспособствовало отказу от серийного производства.
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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома.
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Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
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Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".
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Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве

Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
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170 пациентов умерли, выздоровели 1 694 человека. О том, что Денис Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта.
ТВ Центр 01:42
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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