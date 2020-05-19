Общество
ТАСССобянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 15:37
Политика
Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США
Палестинский лидер Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США - агентство ВАФА.
ТАСС 16:20
Экономика
Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства
В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
Вести.Ru 15:00
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
Коммерсантъ 09:47
Политика
В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
REGNUM 05:41
Общество
Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
Вести.Ru 05:29
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Футбол
Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина
На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.
Sports.ru 13:40
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Политика
Путин поручил мониторить выплаты медикам
Путин поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.
Российская газета 08:31
Происшествия
В Ярославле медведь напал на прохожего
k1news.ru вчера в 12:03
Футбол
В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом
Все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала тульского "Арсенала" дали отрицательный результат.
ТАСС Спорт 14:57
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Спорт
Игроки открыли первую дверь убежища в Call of Duty: Warzone
Игромания.ру 06:22
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru 14:28
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Космос
Камеры МКС засняли массовую эвакуацию НЛО с Земли
Эвакуация инопланетных кораблей, одновременно стартующих с Земли, была заснята 18 мая камерой видеонаблюдения, установленной на борту Международной космической станции.
iReactor 10:31