Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

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