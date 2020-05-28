Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в мае статистика по смертности пациентов с COVID-19 будет больше. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканале Россия 24, трансляция велась на YouTube.

Собянин рассказал об увеличении смертности пациентов с COVID-19 в мае

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