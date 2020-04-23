с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель. В эфире телеканала "Россия 24", он отметил, что город не прошел еще даже половину пути к победе над инфекцией.

Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом

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