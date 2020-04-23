Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель. В эфире телеканала "Россия 24", он отметил, что город не прошел еще даже половину пути к победе над инфекцией.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24
» ответил на вопросы горожан о ситуации в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
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Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
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Общество

В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу

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Интерфакс 15:33
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Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

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В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва вчера в 16:24
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Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

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Штурм столицы Германии начался 21 апреля 1945 года. когда отряды 1-го Белорусского фронта с боем ворвались на северные окраины Берлина.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Общество

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Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

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Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
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Авто

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Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
Автоновости дня 05:43
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Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура

Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса.
Русская Планета 13:20
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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