Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСобянин рассказал, у скольких москвичей выявлен COVID-19

В Москве больше, чем 130 тысяч человек, болеют коронавирусом. Выявлены далеко не все, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр столицы Сергей Собянин. По последним данным, в Москве зафиксировано 130 716 человек с COVID-19.
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