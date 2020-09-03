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Агентство Москва
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении проведения в Москве конгрессов и выставок с 4 сентября. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.В источнике
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РИАМО

Конгрессно‑выставочная деятельность возобновляется в Москве с пятницы

РИАМО18:00
РИА Новости

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

РИА Новостивчера в 12:55
Интерфакс

Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновляется в полном объеме с 4 сентября

Интерфаксвчера в 12:34
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Агентство Москвавчера в 12:27
ТАСС

В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок

ТАССвчера в 12:17
Москва 24

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Москва 24вчера в 12:15
РБК

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября

РБКвчера в 12:38

Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .
Ведомостивчера в 11:10
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МИД ФРГ не представил послу РФ доказательств «отравления» Навального

Заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе ранее заявил, что Германия отрабатывает "британский сценарий" в деле об "отравлении" блогера Алексея Навального.
Политика Сегодня2 сентября в 12:35
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