Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил проведение выставок и конгрессов в Москве с 4 сентября текущего года. Такой указ размещен на сайте мэрии.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

РИА Новостивчера в 12:55
РБК

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября

РБКвчера в 12:38
ТАСС

В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок

ТАССвчера в 12:17
РИАМО

Выставки и конгрессы смогут проводить в Москве в полном объеме с 4 сентября

РИАМОвчера в 12:25
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Агентство Москвавчера в 12:27
Москва 24

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Москва 24вчера в 12:15
Интерфакс

Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновляется в полном объеме с 4 сентября

Интерфаксвчера в 12:34

ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального

ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
RT на русскомвчера в 14:35
124

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
1,2K

В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

После отравления в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Болгарии и сам Гебрев обратились к финской лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы узнать, отравили ли всех трех жертв «Новичком».
Lenta.ruвчера в 16:01
67

Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»

3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа.
НовостиВолгограда.рувчера в 11:22
1