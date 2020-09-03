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Ведомости
Ведомости

Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил проведение выставок и конгрессов в Москве с 4 сентября текущего года. Такой указ размещен на сайте мэрии.В источнике
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РИАМО

Конгрессно‑выставочная деятельность возобновляется в Москве с пятницы

РИАМО18:00
РИА Новости

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

РИА Новостивчера в 12:55
РБК

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября

РБКвчера в 12:38
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Агентство Москвавчера в 12:27
ТАСС

В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок

ТАССвчера в 12:17
Москва 24

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Москва 24вчера в 12:15
Интерфакс

Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновляется в полном объеме с 4 сентября

Интерфаксвчера в 12:34

Военные Украины переходят на знаки и эмблемы времен Петлюры

Для Десантно-штурмовых войск внедрена эмблема на воротник, которая в миниатюре повторяет изображение беретного знака: окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч.
Военные Украины переходят на знаки и эмблемы времен Петлюры
Военно-промышленный курьер2 сентября в 14:36

Один человек погиб в результате урагана в Приморском крае

Дерево, поваленное ураганным ветром, насмерть придавило жителя села Лукьяновка Шкотовского района Приморского края, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий стихии.
ТАССвчера в 10:33

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы.
Московский Комсомолецвчера в 08:08
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactorвчера в 07:41
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Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Сергей Осминин – хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук – перечислил некоторые опасные симптомы, которые стоит вовремя распознать для выявления онкологии.
ToDay News Ufaвчера в 08:09
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