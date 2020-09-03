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Ведомости
Ведомости

Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил проведение выставок и конгрессов в Москве с 4 сентября текущего года. Такой указ размещен на сайте мэрии.В источнике
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РИА Новости

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

РИА Новости12:55
РБК

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября

РБК12:38
РИАМО

Выставки и конгрессы смогут проводить в Москве в полном объеме с 4 сентября

РИАМО12:25
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Агентство Москва12:27
ТАСС

В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок

ТАСС12:17
Москва 24

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Москва 2412:15
Интерфакс

Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновляется в полном объеме с 4 сентября

Интерфакс12:34

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
iReactor07:41
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В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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Евросоюз может ввести санкции из-за отравления Навального

Евросоюз призывает к международному совместному ответу России на отравление оппозиционера Алексея Навального и оставляет за собой право ввести санкции, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Коммерсантъ14:56
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Фильм «Довод» Кристофера Нолана вышел на экраны российских кинотеатров

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, о который уже сточили перья критики, а режиссеры и сценаристы, наоборот, вдохновляясь им, приготовили свои орудия труда - мечта любого психотерапевта.
Российская газета08:20