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Ведомости
Ведомости

Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил проведение выставок и конгрессов в Москве с 4 сентября текущего года. Такой указ размещен на сайте мэрии.В источнике
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РИАМО

Выставки и конгрессы смогут проводить в Москве в полном объеме с 4 сентября

РИАМО12:25
РБК

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября

РБК12:38
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Агентство Москва12:27
РИА Новости

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

РИА Новости12:55
ТАСС

В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок

ТАСС12:17
Москва 24

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Москва 2412:15
Интерфакс

Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновляется в полном объеме с 4 сентября

Интерфакс12:34

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
РИА Новости10:15

SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUM10:01
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Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

В прошлом месяце Samsung представила свой новый пользовательский интерфейс — One UI 2.5 для серии Galaxy S20, а теперь корейская компания начала развертывать программное обеспечение для предыдущего флагманского поколения — серии Galaxy S10.
Astera05:53

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
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Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегодня12:52
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Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе

Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы.
Украина.ру03:18

Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»

9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.
РБК спорт08:55