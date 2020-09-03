Карен Хачанов вышел в третий круг US Open, обыграв Андрея Кузнецова

Хачанов единожды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15, а у Кузнецова пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.