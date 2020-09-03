Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
В прошлом месяце Samsung представила свой новый пользовательский интерфейс — One UI 2.5 для серии Galaxy S20, а теперь корейская компания начала развертывать программное обеспечение для предыдущего флагманского поколения — серии Galaxy S10.
В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.