Коронавирус
Информационный центр Правительства МосквыСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Информационный центр Правительства Москвы07 мая в 10:26
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Комсомольская правда07 мая в 09:55
Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий
Московский Комсомолец07 мая в 09:42
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства
Агентство Москва07 мая в 09:25
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Общество
В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
РБК вчера в 14:27
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Политика
Владимир Путин обратился к участникам «Бессмертного полка»
Сегодня, 9 мая, Президент России Владимир Путин из Кремля обратился к участникам акции «Бессмертный полк».
БрянскToday 08:53
Общество
В Воронежской области продлён режим повышенной готовности
Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
REGNUM 10:14
Наука
Употребление кофе снижает риск смертности
По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности.
RuNews24.ru 03:47
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»
АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
Коммерсантъ 09:40
Общество
Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках
«Принято решение: на заседаниях Государственной думы депутаты должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)», — говорится в протоколе совета, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.
Известия 08:06
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Общество
В США умер пионер рок-н-ролла Литтл Ричард
В США умер певец и пианист, один из пионеров рок-н-ролла Литтл Ричард (настоящее имя — Ричард Уэйн Пенниман).
Известия 10:09
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
Сообщается, что на днях в Steam появилось выгодное приложение для покупки коллекции игр под названием SQUARE ENIX EIDOS ANTHOLOGY.
NewInform 09:39
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Общество
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
Происшествия
На бывшем арсенале в Пугачеве вновь начали взрываться снаряды
В мае 2018 года из-за пала сухой травы они начали взрываться, так что пришлось эвакуировать население.
Вести.Ru 10:08
Происшествия
Полиция задержала сторонников «Левого фронта», которые пришли возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Московские полицейские задержали сторонников «Левого фронта», которые пришли возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Свободная Пресса 09:46
Игры
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X
Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду.
Дни24 вчера в 10:50
Здоровье
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07 мая в 09:49
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Армия и оружие
Цветы к стеле воинам-освободителям в Ростове возложил Василий Голубев
«Глава региона почтил память погибших героев минутой молчания», — сказано в сообщении.
Rostov gazeta 06:02
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики» стал самой любимой кинолентой россиян о событиях Великой Отечественной войны.
Известия 07 мая в 22:28
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
Политика
Рябков не высказал оптимизма о диалоге с США по контролю вооружений
Ранее, 9 мая, новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III».
Известия 06:38
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30