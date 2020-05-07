Коронавирус
Газета.RuСобянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице. По его словам, возвращение к привычному образу жизни должно происходить поэтапно и с осторожностью.
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с чего всё началось
"Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни" - так написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Российская газета15:39
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Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства
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