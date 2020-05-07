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Информационный центр Правительства МосквыИнформационный центр Правительства МосквыСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.
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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Российская газета07 мая в 11:59

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Информационный центр Правительства Москвы07 мая в 10:26

Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая

Интерфакс07 мая в 09:25

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Москва 2407 мая в 10:02

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

ТВ Центр07 мая в 10:43

Собянин с 12 мая снимет ограничения на работу строительных и промпредприятий

ТАСС07 мая в 10:05

Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства

Агентство Москва07 мая в 09:25
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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