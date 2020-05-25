Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин разрешил волонтерам посещать приюты для кошек и собак

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19. Он пояснил, что с 26 мая волонтеры смогут снова посещать 13 городских приютов для кошек и собак.
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Волонтеры снова могут посещать животных в московских приютах

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Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу

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Волонтеры смогут посещать столичные приюты с 26 мая

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Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 приютов для бездомных животных

Российская газета10:33

Сергей Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек

Агентство Москва09:28

Волонтерам разрешат посещать 13 столичных приютов для кошек и собак

Вечерняя Москва09:46
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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