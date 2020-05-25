Коронавирус
КоммерсантъСобянин разрешил волонтерам посещать приюты для кошек и собак
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19. Он пояснил, что с 26 мая волонтеры смогут снова посещать 13 городских приютов для кошек и собак.
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Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:45
Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 приютов для бездомных животных
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