Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19. Он пояснил, что с 26 мая волонтеры смогут снова посещать 13 городских приютов для кошек и собак.

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 575

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 62

Экономика Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 61

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Наука Ученые нашли ген стройности, мешающий человеку набирать лишний вес Ученые проанализировали данные около 50 тысяч человек и установили конкретный ген, отвечающий за набор лишнего веса у многих людей.

Футбол «Челси» может приобрести Корону, если не сумеет подписать Санчо Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока.

Авто У компактвэна Fiat 500L не будет преемника Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения. 1

Общество Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре. 141

Происшествия Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца. 166

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 43

Армия и оружие НАТО давно согласовало предоставление Киеву ПДЧ — замглавы МИД Украины Киев, 25 мая 2020, 23:52 — REGNUM Для предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) нужно принять техническое решение, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок 25 мая в интервью Интерфакс-Украина.